Генпрокуратура Стамбула добивается ареста мэра Экрема Имамоглу

Фото: ERDEM SAHIN/ТАСС

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По подозрению в коррупции также было задержано примерно 100 человек.

В прокуратуре Стамбула ходатайствуют об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Суд пока не принял окончательного решения по этому делу. Прокуратура также требует отправить под стражу еще нескольких подозреваемых, которые являются фигурантами двух уголовных дел, возбужденных по статьям о коррупции и терроризме.

Накануне, 19 марта, Экрем Имамоглу был взят под стражу в ходе антикоррупционной операции, что вызвало массовые протесты по всей Турции. По данным правоохранительных органов, в Стамбуле было задержано около 100 человек по подозрению в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе.

Как сообщает CNN Turk, Имамоглу был направлен в суд с ходатайством о его аресте, однако решение судебных органов еще не озвучено.

«Несмотря на то что в отношении меня выдвигается ряд обвинений, в том числе в террористической деятельности, я не имею никакого отношения к террористической организации», — заявил мэр в своих показаниях.

Глава Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель призвал граждан Турции выйти на акции протеста в поддержку мэра Стамбула. В связи с обострившейся ситуацией власти запретили проведение массовых политических акций в городе. Тем не менее, 22 марта на акцию в поддержку задержанного мэра собрались около миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Стамбуле для разгона протестующих полиция повторно применила слезоточивый газ.