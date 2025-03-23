Выше нуля и без осадков: погода на 23 марта в Москве

В Гидрометцентре сообщили о погоде на 23 марта в Москве и в Московской области

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Синоптики спрогнозировали облачность.

В воскресенье, 23 марта, жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться приятной погодой. По сообщению Гидрометцентра, в столице ожидается небольшая облачность. Уточняется, что в Москве с большой долей вероятности не будет осадков.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от шести до восьми градусов тепла, а ночью термометры покажут мину четыре градуса. При этом в Московской области возможна небольшая облачность, а также в малых количествах вероятно выпадение снега. Днем здесь температура составит от четырех до девяти градусов тепла. Ночью в регионе столбик термометра может опуститься до минус семи градусов.

К тому же синоптики предупредили о слабом ветре. Атмосферное давление, по информации экспертов, будет находиться на уровне 762–763 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал об ожидающихся перепадах температур. Он отмечал, что разница в показателях может составить целых 15 градусов. По словам специалиста, свое влияние окажет антициклон.