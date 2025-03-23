«Девушки по Серканам Болатам»: Насибов о влиянии турецких актеров на россиянок

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист полагает, что женщины любят героев-«мерзавцев».

Призер шоу «Голос» Азер Насибов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Эль Турко» рассказал о влиянии турецких актеров на российских зрительниц.

По мнению артиста, россиянки в настоящий момент сильно полюбили образ главного героя из популярной турецкой романтической ленты «Постучись в мою дверь» — Серкана Болата.

«Чуть-чуть, наверное, да, девушки сейчас больше по Серканам Болатам», — с улыбкой заметил исполнитель.

Однако, по его словам, актеры из России еще могут составить конкуренцию коллегам из Турции, и это лишь вопрос времени. В пример он привел ранее номинированного на голливудскую премию «Оскар» Юру Борисова, назвав его «главным крашем».

Также собеседник пояснил, что выбор более понравившихся актеров напрямую зависит от вкуса женщин.

Он подчеркнул, что многие зрительницы, вероятно, зависимы от «эмоциональных качелей», которые предполагают нестабильное развитие и поддержание романтических отношений, поэтому так часто герой-«мерзавец» занимает их сердца.

«Все хотят бэд-боя», — добавил артист.

При этом музыкант уверен, что гиперболизированное проявление чувств в кинокартинах турецкого производства несколько болезненно.

«Мне кажется, что она (любовь в сериалах. — Прим. ред.) немножко нездоровая. Это, скорее всего, истории о токсичных отношениях, вечных расставаниях и воссоединениях. Поэтому ходите к психологу, берегите свои нервы и будьте в самых лучших здоровых отношениях», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как турецкий актер Джан Яман покоряет Россию.