Никуда не торопится: Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в матче НХЛ, у Овечкина две голевые передачи

Фото: www.globallookpress.com/ Mark Goldman/Icon Sportswire via

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский форвард не забил, но отметился двумя результативными передачами.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Флориду Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в ночь на воскресенье в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:3 (3:3, 3:0, 0:0) в пользу «Кэпиталз». Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Теперь в активе российского форварда 59 очков (35 голов + 24 результативные передачи) в нынешнем регулярном чемпионате.

Александр Овечкин продолжает погоню за канадцем Уэйном Гретцки, которому принадлежит снайперский рекорд лиги — 894 шайбы. В активе россиянина по-прежнему 888 шайб. Эксперты прогнозируют, что Овечкин может установить собственный рекорд уже 14 апреля в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

В предыдущем матче с «Филадельфией Флайерз» (3:2) Овечкин установил еще один рекорд лиги — он проводил свой 15-й сезон в НХЛ, забросив 35 шайб.

До конца нынешнего регулярного чемпионата НХЛ осталось 12 матчей. Следующий соперник «Вашингтона» — «Виннипег Джетс». Встреча пройдет 26 марта и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин поддержал идею Владимира Путина и Дональда Трампа провести матч между игроками КХЛ и НХЛ.