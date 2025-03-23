Экс-прокурора Джессику Абер нашли мертвой в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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Причины смерти не уточняются.

Бывшего прокурора штата Вирджиния в США, 43-летнюю Джессику Абер, обнаружили мертвой в собственном доме. Об этом стало известно из материала газеты The Washington Post.

По уточнению издания, скончавшаяся была одной из немногих женщин, которые возглавляли прокуратуру США в Северной Вирджинии. Бывшие коллеги Абер поделились тем, что она умерла в Александрии.

На должность Джессику Абер выдвинули по инициативе бывшего президента США Джо Байдена в 2021 году. Уточняется, что за два месяца до смерти она окончила работу в прокуратуре, чтобы позволить новому главе страны Дональду Трампу выбрать ее преемника.

Потерю прокомментировал действующий прокурор США по Восточному округу Вирджинии Эрик Сиберт.

«Каждый из нас в Восточном округе Вирджинии будет брать с нее пример и стремиться соответствовать этому стандарту. Джесс была гордой жительницей Вирджинии со школы до колледжа и на протяжении всей своей карьеры. <…> Мы остаемся преданными делу ее жизни, стремлению к справедливости, как она бы хотела», — отметил он.

До этого, 3 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о назначении республиканца Джо Кента главой Национального контртеррористического центра. Он добавил, что политик знает «ужасную цену терроризма», поскольку его супруга погибла, борясь с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди.

* — движение признано экстремистским и запрещено на территории России.