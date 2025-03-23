Спортивный разврат: чем закончился скандал в петербургском фитнес-клубе из-за бикини

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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История уже дошла до прокуратуры. Какое решение они вынесли?

Новым главой Международного олимпийского комитета (МОК) впервые выбрана женщина. Впервые представительница африканского континента, хоть по ней и не скажешь. Кирсти Ковентри из Зимбабве. Она пловчиха, начинала тренироваться в бассейне на заднем дворе, а потом выступала на пяти Олимпиадах, завоевала семь медалей, в том числе три золотые, и установила пять мировых рекордов. На родине ее прозвали «наша золотая девочка» и за достижения, и за цвет волос. И это при том, что на «белых» в Зимбабве одно время были гонения.

Кирсти не эмигрировала, как многие африканские спортсмены, а продолжала выступать за свою страну, потом открыла собственную академию плавания и в итоге стала министром спорта Зимбабве. И вот такой карьерный взлет. И среди первых заявлений Ковентри: надо начать консультации по судьбе отстраненных спортсменов из конфликтных зон. Понятно, что речь о россиянах и белоруссах прежде всего.

Не будем торопиться, все-таки это лишь начало консультаций. Но не лишним подтянуть спортивную форму: в 2026-м зимние Олимпийские игры, в 2028-м — летние. Но не все зависит от настроя спортсмена. Как показал скандал в Петербурге, тренировкам могут помешать бикини. Во всяком случае, под предлогом неподходящего купальника 42-летней петербурженке, матери двух детей, абонемент заморозили, а от остальных посетителей потребовали строгий дресс-код.

Слитный купальник, можно буркини — плавательный костюм для мусульманских женщин. И это в Петербурге, где у нас окно в Европу. История породила бурную дискуссию о фитнес-моде. А она оказалась такая разнообразная. В этом убедился корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Вот он — тот самый купальник раздора. Несколько лет Марина посещала этот клуб. Кузница тела, храм тестостерона и царство релакса сначала помогли сотворить стройную и подтянутую фигуру, а потом запретили ее владелице появляться на пороге.

Абонемент прикрыли, а деньги за него постоянной клиентке вернули и намекнули, что вообще неплохо бы читать договор, когда его подписываешь, ведь там все указано.

«У меня красивое тело натренированное, почему я не должна его показывать, при том, что мне больше 40 лет. Я горжусь своим результатом, я хочу ходить в раздельном купальнике, чтобы все видели и завидовали мне», — поделилась посетительница фитнес-клуба Марина Николаева.

Одни спортсмены поддержали зал: если пришел строить тело — строй. В этом убеждена призер соревнований по бодибилдингу Ксения Шадура.

«Если ты приходишь в полубикини или в полукупальнике, то ты точно пришла не в назначенное место. Иди на пляж — так делай, пожалуйста, все что хочешь. Зал — место для тренировочного процесса, а не для красования», — сказала Шадура.

Другие, преимущественно мужчины, не против откровенных нарядов по соседству. Лосины, купальники, топы — то, что надо! Ради такого зрелища можно и сразу годовой абонемент взять.

«Если одежда дополняет это красивое тело, то почему бы в этой одежде не ходить», — сказал посетитель фитнес-клуба Андрей Кучма.

Мы провели эксперимент. Спортсменка — обладательница роскошной фигуры и просто красавица — Анастасия пришла в зал в лосинах и топе, которые не могли остаться незамеченными. Стоя в стороне мы тихо наблюдали, как мужчины посматривали на жимы и приседы.

Эксперимент точно можно считать успешным. Но любопытно, что вот такого не было: девушка, карту которой заблокировали, не занималась среди тренажеров. В слишком открытом купальнике она находилась в турецкой сауне. Ну а причина блокировки абонемента, по словам администратора в том, что это зона бассейна. В ней есть дресс-код: помимо женщин там занимаются и мужчины, и дети.

Хотя в рекламе самого фитнес-центра из Петербурга сплошь голые животы и эротичные танцы, в надежде, что клиент клюнет. Если ты пока не выглядишь так, как девушка с картинки, с нами точно приблизишься к идеалу, и пусть все завидуют!

«Человек, который идет в спортивный клуб в открытом купальнике, у него обязательно есть подспудная задача привлечь к себе максимальное внимание зрителей» — прокомментировала клинический психолог Ирина Смолярчук.

Самые модные фитнес-центры столицы в башнях «Москва-Сити». Стоимость занятия — более десяти тысяч рублей. Годовой абонемент — вообще заоблачный. Зато ноль ограничений в плане одежды. Вклад в такую золотую карту — инвестиции в будущее, это шанс встретить состоятельного спутника жизни.

В случае с этой одеждой закрытое открывается, обвисшее подтягивается. Владелец популярного бренда формы для спортсменов убеждена: чтобы выглядеть соблазнительно, не обязательно оголяться.

«Я сейчас сижу в кофте, в закрытой кофте, но у меня, очевидно, немаленькая грудь. Вот как вы думаете, это откровенно? Для кого-то это будет так, хотя я в закрытой одежде, но формы делают эту одежду более откровенной», — рассказала фитнес-блогер, директор компании по выпуску спортивной одежды для женщин Анна Иванова.

Вот и в фитнес-центре Петербурга любой груди — маленькой и немаленькой — велели спрятаться под закрытый купальник.

На деле под запрет попали трусы-юбки, лифы без бретелек, бикини. Причиной называют то, что в бассейне могут быть дети. Есть и другие поводы не садиться почти голыми на общие лавки. И дело тут не в культуре или ханжестве.

«Ты ложишься на тренажеры, неизвестно кто, когда там лежал. Неизвестно, какие там можно получить бактерии и какое-то заболевание кожи», — сказал старший тренер федерации бодибилдинга и фитнеса Московской области Анатолий Черкашин.

История с клубом из Петербурга дошла до прокуратуры. Так быстро, как не работает ни один метаболизм. Выясняли, нет ли дискриминации по культурному признаку. Итог: предупреждение генеральному директору. Правила в клубе поменялись. Рекомендации мусульманского купальника исчезли, допустили к плаванию в бассейне в трусах-юбке.

Но это история одного фитнес-центра. Каждое частное заведение в стране имеет право на собственный дресс-код.