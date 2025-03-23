Фабрики лжи: почему в США приостановили работу «Голос Америки»* и «Радио Свобода»* только сейчас

Фото, видео: MARTIN DIVISEK/ТАСС; 5-tv.ru

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Печальный финал пропагандистских СМИ был ожидаемым.

Уходит эпоха, без шуток. Американский президент Дональд Трамп росчерком пера прекратил финансирование Агентства США по глобальным медиа, которое координировало работу таких СМИ как «Голос Америки»* и «Радио Свобода»*. Обе организации признаны в России иноагентами, «Радио Свобода» еще и нежелательной организацией.

Белый дом заверил, что больше американцы не будут содержать, цитата, радикальную пропаганду. Но основные претензии — финансовые. Назначенная для оптимизации расходов в агентство трампистка Кэри Лейк объяснила. Годовой бюджету них 950 миллионов долларов, из них, например, 250 миллионов пошли на аренду 13-этажного здания в Вашингтоне.

«Это немыслимо. У них есть свое собственное здание, полностью оборудованное, и они могли там сделать ремонт. Но вместо этого они арендовали вот это здание. Что же здесь? Шикарные переговорные комнаты с окнами в пол, я насчитала 26 таких переговорных. Здесь четыре декоративных моста, которые ведут в никуда. Большие водопады, отделка итальянским мрамором, кожаная мебель. И американские налогоплательщики за все это платили», — заявила старший советник Агентства США по глобальным медиа Кэри Лейк.

«Голос Америки» и прочие структуры превратились в гротескные пародии на то, что они так долго критиковали. Изначально эти агентства создавались с военной целью для антисоветской деятельности: «Голос» вещал из Вашингтона, «Радио» сначала из Мюнхена, а после крушения советского блока — из Праги, будучи в авангарде наступления на Восток.

Уже не секрет, что с самого начала эти структуры были на госфинансировании США, а часть платежей шла через ЦРУ, что не мешало заявлять все эти годы о «независимой журналистике» и свободе слова. Из-за железного занавеса и ограниченности информации вражеские голоса, да еще в купе с первоклассной музыкой, звучали действительно притягательно.

Советские радиолюбители ловили волну, чтобы послушать, например, The Beatles, а им заодно рассказывали небылицы про советскую экономику. Их, конечно, глушили, но, когда в отношениях СССР и США наступала оттепель, и радиопомехи были тише.

Смысл существования этих радиостанций, казалось, исчез в 1990-е. Союза нет, советский блок рухнул. Но тогда структуры превратились в оружие направленного действия — готовилась операция в Югославии, и передачи переходили на сербский, хорватский, албанский языки.

Перед вторжением в Ирак излучатель развернулся на Ближний Восток. И все эти годы станциям запрещали вещать на Америку, чтобы «своих» не зацепить. Так было до 2013 года, когда сигнал распространили и на Штаты. Тут и появились претензии: «А что это такое интересное вы рассказываете?»

Шли годы, претензии копились, при этом методы работы не менялись. Радио в XXI веке? Вы смеетесь? Освоить новые медиа откровенно не получилось, разучились работать. Брали чужую картинку и комментировали, как умели. Сейчас, когда закрыли, вернее приостановили деятельность, они искренне расстраиваются: «А нас-то за что? У нас же семьи, ипотеки!» Ах да, и это, свобода слова.

Фабрики лжи оказались убыточными, и их закрыли. Как перед этим разогнали агентство USAID и ему подобные структуры. Кого-то наверняка приютят в ЕС, но явно не всех. Излучатели еще работают, их же должен кто-то обслуживать.

Одна беда: а чем теперь займутся все эти насаждавшие демократию за пределами США персонажи? Они же ничего другого не умеют, кроме как «свергать режимы». Может, неслучайно сейчас по Америке прокатилась волна поджогов электрокаров Tesla. Громят и автосалоны. Владелец Tesla Илон Маск — инициатор всех этих чисток и режима экономии. Вот ему и мстят. Мелко, но как умеют, как были научены.

* — признаны в РФ СМИ-иноагентами