Одна из главных тайн XX века: кто на самом деле убил президента Кеннеди

Фото, видео: /ТАСС

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Недавно рассекретили еще 80 тысяч документов, которые могут пролить свет на загадку прошлого столетия.

Восемьдесят тысяч документов об убийстве президента Кеннеди были обнародованы во вторник Национальным управлением архивов и документации США. Большая часть из них доступна онлайн, но некоторые материалы по-прежнему получить можно, только приехав лично в хранилище в городке Колледж-Парк неподалеку от Вашингтона.

Именно здесь в одинаковых картонных ящиках заботливо собрано все, что так или иначе относится к самому громкому в США преступлению XX века. Это не первая публикация материалов по делу Кеннеди, но точно самая масштабная, хотя ясно, что не последняя, некоторые документы все еще под цензурой спецслужб.

Официально в деле была поставлена точка менее чем через год после собственно выстрелов в Далласе. Уверен, вы знаете эту версию, якобы марксист-одиночка Ли Харви Освальд сделал три выстрела с шестого этажа книгохранилища, где работал, вслед президентскому кортежу. Две пули достигли цели — в шею и в голову. Президент США скончался, не приходя в сознание. Казалось бы, ну что нового тут можно раскопать, на эту тему написано примерно 40 тысяч книг?

Нестыковки — вот что не дает покоя. Ведь сам Освальд на допросах своей вины так и не признал. А через два дня после убийства президента и его застрелили. И это только начало целой вереницы загадочных смертей. Ведь и убийца Освальда скоропостижно скончался в тюремной больнице от тромба.

Всего же исследователи насчитали 103 необъяснимые смерти свидетелей по делу об убийстве Кеннеди. Могут ли новые документы пролить свет на эти загадки? Быстрых ответов ждать не приходится, надо изучить для начала все эти тысячи рассекреченных документов. Главный вопрос: а какова роль в преступлении ЦРУ и других спецслужб?

Уже установлено, что Освальд был под колпаком силовиков, за ним следили, как за неблагонадежным. И пропустили? Для президента Трампа и его команды дело об убийстве Кеннеди слишком личное, чтобы оставались сомнения. Ведь в Дональда Трампа тоже стрелял якобы псих-одиночка, но промахнулся, в отличие от Освальда.

Нынешний министр здравоохранения США — Роберт Кеннеди-младший — уверен, его дядя Джон в 63-м и папа Роберт в 68-м были убиты в результате заговора спецслужб. Не они ли охотились и на Трампа в 24-м? Неужели эти покушения — это заговор «глубинного государства», с которым начала борьбу новая команда в Белом доме? Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

«Люди ждали этого десятилетиями, там много всего. И вы сами сделаете вывод», — сказал президент США Дональд Трамп.

Убийство Кеннеди: новые страницы старой тайны. Дональд Трамп совершил исторический шаг, рассекретив 80 тысяч страниц документов, связанных с одним из самых загадочных преступлений XX века. Их уже неделю изучают. Мир замер в ожидании новых откровений.

22 ноября 1963 года. Даллас, Техас. Президент Джон Кеннеди едет в открытом лимузине, улыбаясь толпе. Внезапно раздаются выстрелы. 12:30. Первая пуля в спину. Вторая в голову. Кеннеди смертельно ранен. Через пять минут его уже доставили в госпиталь. И лишь в 13:00 констатировали и объявили — президент мертв.

Наша съемочная группа в здании книгохранилища, окно шестого этажа — именно с этой точки был произведен первый выстрел в президента.

Некоторые эксперты утверждают, что выстрелы были произведены не только из здания книгохранилища, где находился Освальд, но и с другого направления. Это породило теории о втором стрелке.

Власти США на протяжении десятилетий выдвигали одну официальную версию комиссии председателя верховного суда Уоррена — убийца Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Именно он произвел три выстрела в Кеннеди. Правда, пули вошли в тело президента с разных сторон, и это всегда было поводом для споров и критики.

В день убийства агенты секретной службы вели себя необычно. Например, мотоциклетный эскорт был сокращен, а машина Кеннеди замедлила ход перед выстрелами, что сделало президента более уязвимым.

Про убийство Джона Кеннеди снято больше 30 фильмов, написано бессчетное количество книг. И везде тема причастности американских спецслужб была в тени. Шпионы, психопаты, мафия, кто угодно, но только не те, чей девиз звучит как «Правда освободит тебя». И вот, похоже, эта правда увидела свет. В эксклюзивном интервью «Известиям» Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ, почти десять лет посвятивший службе и отвечавший за антитеррористическую подготовку агентов, говорит, часть обнародованных документов вводит еще одного подозреваемого, который точно без ЦРУ и шага не мог ступить по американской земле.

«Основными людьми, стоящими за убийством Кеннеди, были ЦРУ и израильская разведка. Потому что в то время братья Кеннеди преследовали Сионистскую организацию Америки. Заставляя ее зарегистрироваться, а также активизируя расследования кражи из Соединенных Штатов урана, который использовался израильтянами для создания своего первого ядерного оружия», — прокомментировал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Вот один из рассекреченных документов, который разрешает руководителю Лэнгли сотрудничать с Моссадом.

В рассекреченных архивах обнаружилось и другое грязное белье ЦРУ полувековой давности. Вот, например, управление занималось торговлей оружием за рубежом. Вело прослушку посольства СССР в Японии. И заводила дела на «союзников», которые посещали неблагонадежные страны, по мнению американских разведчиков.

«Кеннеди сказал, что он собирается расколоть ЦРУ на тысячу частей и развеять их по ветру. Он не доверял ЦРУ во время Карибского кризиса, действий во Вьетнаме и относительно иностранного вмешательства», — сказал доктор исторических наук Питер Кузник.

Как и Кеннеди, Трамп обвиняет спецслужбы как минимум в нецелевом расходовании средств. В прошлом году он стал жертвой двух покушений — неудачных. Снятие грифа «Секретно» с материалов по убийству Кеннеди стало политическим оружием.

Трамп сделал первым выстрел в сторону спецслужб. Есть версия, и она тоже уже не похожа на теорию заговора, что это страховка — чтобы в случае чего все знали, кто первый под подозрением.

«Я не думаю, что ЦРУ хранило бы в своих файлах информацию, которая позволила бы их уличить в убийстве президента. Нужно посмотреть, как будет развиваться эта борьба. Она только начинается», — рассказал бывший помощник министра финансов при Рональде Рейгане Пол Робертс.

О том, что Освальд так или иначе был связан с американской разведкой, говорят вот эти рассекреченные показания болгарина Сергея Чернонога.

За четыре месяца до роковых выстрелов сотрудник советской дипмиссии сообщил британской полиции: Ли Харви Освальд готовит покушение на президента США. По словам Чернонога, приказ передать правительству США информацию поступил от консула посольства СССР в Болгарии. Но американцы никаких действий не предприняли. По словам еще одного агента ЦРУ, с которым нам удалось поговорить, это может указывать лишь на одно.

«Освальд был агентом ЦРУ, что он был либо агентом разведки и сам по себе, либо с какой-то другой функцией агента для ЦРУ, ясно, что он был на зарплате и был членом ЦРУ», — отметил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

«Есть один опубликованный элемент, в котором говорится, что агент ЦРУ рассказал своим друзьям что ЦРУ убило президента Кеннеди, и что он опасался за его жизнь», — добавил бывший помощник министра финансов при Рональде Рейгане Пол Робертс.

Речь про Гэрри Андерхила. Его имя прозвучало впервые. Вот его фото из рассекреченных документов. Он сразу после убийства Кеннеди бежал из Вашингтона, пытался спрятаться у друга, но через полгода нашли его тело, очень быстро признали самоубийством.

«Так много доказательств, чтобы заставить любого разумного человека усомниться в официальной версии», — добавил доктор исторических наук Питер Кузник.

В документах нашлось и подтверждение тому, что бывший морпех США плохо стрелял. Вот рапорт, где говорится, что, еще будучи в СССР, Освальд показал себя никудышным снайпером.

«Есть интересные детали. Например, Фидель Кастро всегда сомневался в версии комиссии Уоррена по поводу убийства Кеннеди. В 1969 году он организовал реконструкцию покушения, как оно якобы произошло на самом деле. Он привлек троих лучших снайперов Кубы, чтобы те попытались воспроизвести выстрелы. И знаете, что? У них не получилось. Не получилось! То есть мы должны поверить, что Освальд, который в лучшем случае был посредственным стрелком, смог сделать то, что не удалось лучшим кубинским снайперам», — поделился автор трех книг о «деле Джона Кеннеди» Джеймс Ди Юджинио.

И таких загадочных деталей в деле Кеннеди сотни. 30 процентов документов еще засекречены. По-прежнему ничего не известно про человека с зонтиком, например.

На кадрах, запечатлевших момент убийства, виден мужчина, стоящий на траве и держащий зонтик, несмотря на ясную погоду. Некоторые исследователи считают, что он мог подавать сигнал другому стрелку, а зонтик использовался как ориентир. Его личность так и не была установлена.

Анализ всех 80 тысяч страниц у специалистов займет еще как минимум несколько месяцев. Но первые выводы об опубликованных материалах уже сделаны. Высокопоставленные агенты были замешаны в преступном синдикате, о котором узнал президент Кеннеди. Не стопроцентное доказательство, но и теорией заговора причастность ЦРУ теперь назвать точно нельзя.