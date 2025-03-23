Когда замолкнут орудия: украинские военные преступники должны понести наказание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников; 5-tv.ru

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Мир должен узнать о зверствах боевиков ВСУ в Курской области.

Кроме государственных органов, свое расследование ведут и волонтеры, представители международного общественного трибунала, которые собирают показания очевидцев, представили очередной доклад, посвященный преступлениям ВСУ по отношению к нашим военнослужащим: расстрелы на поле боя, пытки в тюрьмах, вымогательство ценностей у близких под угрозой причинения вреда тем, кто находится в плену.

Все это есть, и все это зафиксировано. Когда замолкнут орудия, должны заговорить прокуроры и судьи, чтобы каждый из военных преступников понес заслуженное наказание. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

На Суджанской трассе можно увидеть автомобиль, расстрелянный боевиками ВСУ, здесь погибший водитель. Судя по всему, мужчина ехал из Мартыновки, село в километре отсюда. На погибшем шорты и футболка, других вещей нет. Похоже, что мужчина поздно заметил оккупантов. Каратели изрешетили машину в упор.

«Метров 10–15, он походу машину не хотел отдавать, хотел уехать спастись, а его расстреляли», — предположил боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Николас».

Боевики расстреляли ее у входа в сарай. Дальше зашли в комнату и убили ее мужа. На соседней улице еще одно тело. Этого мужчину расстреляли через окно, смертельным стало ранение прямо в грудь. Но настораживает отсутствие одежды. Раздевая и сжигая опознавательные знаки, боевики заметают следы, когда расправляются со своими же бойцами.

«Это они так со своими поступают, кто отказывается дальше воевать не хочет. С мирными они чаще всего на виду их не оставляют. Они их в подпол скидывают либо еще куда-то. Чтобы, когда эвакуация была, помучились их доставать», — добавил боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Николас».

Обходить каждый дом — это постоянный риск. Отступая, оккупанты минировали все вокруг.

Боевики грабили каждый дом. Воровали все что угодно, все, что можно унести. Вот даже видно, как выложили телефоны и выбирали, какой лучше прихватить.

В одном из таких полуразрушенных домов нашли предсмертный дневник 77-летней Татьяны Васьковой. Ее историю вся страна узнала, когда были опубликованы отдельные страницы. Первая запись появилась десятого октября. Она оставила ее для дочери, вероятно, уже понимая, что никогда больше ее не увидит.

«Сегодня 20 октября, температура шесть градусов в хате. Я жива. Я жила, спала в сарае под столом. Каждый день прошу о смерти. С сарая перешла в хату, буду лежать на кровати, часов нет. Есть уже не было ничего 12 дней», — записи из предсмертного дневника Татьяны Васьковой.

Без света, тепла и еды. Татьяна Васькова старалась описывать каждый день оккупации. Боялась, что не доживет, и просила похоронить рядом с сестрой. Женщина погибла за месяц до освобождения Мартыновки.

Сейчас те, кто дождался освобождения проходят реабилитацию. Эта девушка пережила настоящий ад. Каратели грозили ей расстрелом, если она не подчинится. Боевики избивали и насиловали ее не раз и не два.

Все это время она жила с тетей. Ближе никого не было. Но за несколько дней до освобождения Суджи поселок подвергся массированному обстрелу, в котором погибла единственная родственница.

«То, что она пережила, мы себе даже не можем представить сотой доли», — прокомментировала врач скорой помощи Елена Елисеева.

Всего из Суджанского района были эвакуированы сотни мирных жителей. Все случаи зверств ВСУ тщательно изучают военные следователи, все свидетельства будут переданы международному военному трибуналу.

«Все вот эти материалы будут уже изданы и к тому времени появившиеся будут выданы представителям иностранных государств. Мы предполагаем, порядка 50 представителей у нас таких будет, и не только из дружественных или нейтральных государств», — рассказал помощник заместителя министра обороны РФ генерал-майор Александр Кирилин.

Западным журналистам и Красному кресту Украина показывает образцовые лагеря для военнопленных. Это, например, лагерь «Запад-1» во Львовской области. А вот что там было на самом деле.

«Вся территория концлагеря была обвешана нацистской символикой — огромные портреты Бандеры и Шухевича, когда нас передавали, сказали: «Вы приехали к бандеровцам». Все 19 месяцев я провел там, где себя считали «детьми Бандеры», — поделился российский военнослужащий с позывным «Краснодар».

Но в это же время сами украинцы не стесняясь выкладывали в сеть видео, даже хвастались казнями, расстрелами безоружных, стрельбой по коленям пленным под улюлюканье. Но международное сообщество старательно закрывало глаза.

Больше уже не получится. В освобожденных селах до сих пор находят тела зверски замученных и убитых мирных жителей, которые даже не пытались оказать сопротивления. Боевики убивали ради забавы — это и есть современные нравы и традиции ВСУ.

И еще об одной трагедии с украинским следом — теракт в «Крокус Сити Холле». Сегодня первая годовщина. На площади перед концертным залом сегодня отслужили молебен и открыли мемориал. Это две стеллы из черного гранита и журавлиный клин, который взмывает в небо.

От рук нападавших и в пламени устроенного ими пожара погибло 145 человек, более 500 получили ранения. Террористов задержали в ту же ночь в Брянской области, они рвались к украинской границе, куратор подсказал, что там можно скрыться, там не выдадут. Кроме нападавших по уголовному делу проходят еще 15 сообщников — кто-то помогал достать оружие, кто-то обеспечивал жильем и транспортом.

Официально расследование уголовного дела закончено, обвиняемые знакомятся с материалами, ожидается, что в конце мая может начаться суд. Пока не будет вынесен приговор, улики не могут быть уничтожены, так что концертный зал «Крокуса» так и стоит обгоревший и с провалившейся крышей, над которой теперь парят журавли мемориала.