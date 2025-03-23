Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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После взятия Торского останется совсем немного до Красного Лимана.

Заговор молчания характерен не только для Израиля, конечно, просто в этом случае избирательная слепота особенно наглядна, ведь их народ больше других пострадал от нацистов. А тут вроде как «свой» президент Украины и допускает такое. Неловко, неловко.

В Германии, например, от журналистов требуют тщательно подбирать, кого и как снимать на Украине, чтобы в кадр не попадала нацистская символика на форме ВСУ. Иначе не уговоришь бюргеров раскошелиться еще на такой режим в Киеве.

Что до боевых возможностей украинских нациков, то не стоит их переоценивать, в Мариуполе они же не стояли до последнего, сдались. Да и сейчас могут и не выполнить приказ, например, третья штурмовая отказывалась идти в Часов Яр и в Авдеевку, где было реальное пекло. Зато охраняет родную для комбрига Билецкого* Харьковскую область. И потихоньку отступает под напором российских штурмовиков. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Федорчук.

Направление на Харьков. Отсюда ВСУ сняли резервы и отправили на северный участок. Наши сразу пользуются возможностью — сжимают клещи сразу с двух сторон.

Основной театр боевых действий сейчас рядом с Купянском. Группировка «Запад» давит на врага с севера, у Двуречной. Наши войска почти выбили врага из Таволжанки. Активен фронт и у Кондрашовки, где враг за неделю потерял два десятка бронированных машин.

Эту противотанковую мину установили не вручную — ее сбросили с дрона и подорвали дистанционно. Так делают уже давно, причем иногда удается поставить заграждение даже в тылу врага.

«За период боевой задачи мы уничтожили более десяти единиц бронированной техники. Включая М113. «Казак» и колесную бронетехнику», — доложил сапер-пулеметчик с позывным «Кипиш».

Наши воюют грамотно. Экономят человеческий ресурс и не только при помощи дронов. Вот такие роботизированные комплексы вообще стали ноу-хау, к которому враг только привыкает. Одна такая машина может обезвредить целый блиндаж.

Вот так происходит процесс прокладывания минных заграждений. Это, конечно, тренировка. Так близко возле противотанковых мин во время боевой работы стоять невозможно.

Но умеют эти роботы не только минировать, инженеры из 45-й гвардейской бригады приспособили их под разные задачи.

«Это роботизированные комплексы на оптоволокне и через ретранслятор. Предназначены для дистанционного подрыва. То есть для уничтожения живой силы противника и дальше техники. Работа может быть разная: как уничтожить опорный пункт, как уничтожить технику», — рассказал сапер с позывным «Свобода».

С помощью в том числе таких технологических новинок и удается так стремительно продвигаться и сжимать кольцо вокруг Купянска. Соседний с этим участок фронта — не менее активный. В Серебрянском лесничестве очень шумно.

От выстрелов самоходных установок «Мста», в прямом смысле, если рядом стоишь, начинает земля гудеть. Под плотным огнем находятся украинские боевики в районе Торского, куда идет наступление. Самая важная задача — взять выступ вокруг села под свой контроль, и сразу за первым летит второй снаряд.

Сейчас задача бойцов 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» — взять под контроль господствующую высоту, Торский выступ. На одноименный населенный пункт наши давят из Ямполовки, что западнее, и Тернов, которые восточнее. Сейчас у артиллерии небывалый расход снарядов.

«Отрабатываем высокоточными снарядами. Выездов порядка, может быть, и 5, и 6. Работали по станции радиолокационной. Затем уничтожали технику противника и уничтожали место дислокации украинских военнослужащих», — сказал командир орудия с позывным «Перун».

После взятия Торского до Красного Лимана останется совсем немного, и если этот город вернется под наш контроль, откроется сразу два новых плацдарма: в сторону Северска и харьковского Изюма.

Если вы обратили внимание, у нашего корреспондента на бронежилете флаг Крыма. Саша — крымчанин и безмерно этим гордится. И мы этим тоже гордимся. 11 лет назад жители Крыма сделали то, что после развала Союза казалось немыслимым. Они повернули историю вспять, доказали, что имеют право сами выбирать свою судьбу. На референдуме за то, чтобы быть с Россией, высказались 96% избирателей Республики Крым и более 95% жителей Севастополя. Крымская весна — символ возрождения, символ справедливости, символ единства, силы и веры в лучшее.

Зеленский тут заявил, что все эти 11 лет в Крыму нет туристов и полуостров умирает без украинцев. Если это шутка, то это глупая шутка. Но скорее — вранье. Есть же статистика.

До развала СССР в Крыму отдыхало в год более восьми миллионов человек. При Украине показатели снизились, в среднем шесть миллионов туристов в год. И точно далеко не все — украинцы. После 2014 года года, несмотря на сложности с дорогой, с водой, со светом из-за украинских диверсий, постепенно показатели восстанавливались. Резкий скачок: в 2018-ом открыли мост. Но пандемия. Зато как ковидные ограничения сняли — 2021-й, абсолютный рекорд: девять с половиной миллионов гостей. Больше, чем в советские годы.

С началом СВО показатели опять немного снизились, но вот прогноз на 2025-ый: в Крыму ждут под семь миллионов. Можно долго перечислять, что в Крыму за эти годы построено: мост, аэропорт, собственные ТЭЦ, дороги, больницы, школы, детские сады. Мыс Херсонес превратился в настоящую жемчужину. И это лишь один из новых объектов. Полуостров полностью интегрировался в большую Россию. И юридически, и физически. Кроме моста теперь еще и сухопутный коридор есть через Мариуполь. Как пишут инсайдеры из Вашингтона, в рамках «большой сделки» между Москвой и Вашингтоном Трамп может признать Крым российским.

А это значит привлечение еще и иностранных инвестиций. Да, ко всем этим обещаниям следует относиться очень осторожно. Но так же говорят и источники знаменитого расследователя Сеймура Херша. А он редко ошибается. Иностранные инвестиции означают международный статус курорта. Ничего этого не было бы, если в 2014-м крымчане не отстояли свою свободу и позволили бы киевским националистам зайти на полуостров, как те планировали.

Что они бы там натворили, достаточно посмотреть на Донбасс. Или еще более свежий пример: Курская область, куда заскочили на несколько месяцев киевские формирования. По данным Следственного комитета, от рук ВСУ в приграничье погибли 167 мирных жителей. Еще 500 человек получили ранения различной степени тяжести. Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры поставил задачу надзорному ведомству: все виновные не должны уйти от ответа.

«Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях: и в Судже, и в других населенных пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевался над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», — сказал Владимир Путин.

* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями.