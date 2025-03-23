Украинское меню: Путин и Трамп договариваются, Европа сопротивляется, Зеленский кривляется

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Россия и США ищут пути к сближению, несмотря на преграды, которые ставят другие страны.

Не надо забывать, что помимо США в деле есть и другие заинтересованные страны. Они будут пытаться сорвать даже такое хрупкое сближение Москвы и Вашингтона. Британские СМИ запустили утку, якобы Трампу пришлось ждать у телефона. Притом что британские журналисты, естественно, не знали, во сколько должны были начаться переговоры.

Американцы этот фейк быстро опровергли. И это тоже показатель, англичанка привычно «гадит». Белый дом настроен серьезно. Какие общие интересы есть сейчас у Москвы и Вашингтона, рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Два с половиной часа Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным, лишь час с Владимиром Зеленским. Все мировое внимание — только к первой беседе.

«Мы провели ряд встреч со спецпредставителем президента Трампа Стивеном Уиткофом. И мы видим, что администрация Трампа нацелена на диалог, на поиск решений», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Конечно, гордиев узел американо-российских отношений не разрубить одним махом, но информационная блокада уже прорвана. Такер Карлсон показал миру российский взгляд на первопричины СВО, и сейчас продолжает гнуть свою линию. Его новый собеседник — спецпосланник Трампа Уиткофф — раскрывает подробности своей встречи с Владимиром Путиным 13 марта.

«Президент Путин рассказал мне историю, о том, что, когда в Трампа стреляли, он пошел в церковь и помолился за него и вовсе не потому, что он был президентом Соединенных Штатов, а потому, что они друзья, и он молился за своего друга. Трамп был явно тронут этим», — рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Может трудности перевода и о дружбе говорить рано, но про уважение причем обоюдное — самое время.

Да и сам Путин подчеркивал, что поведение Трампа во время покушения впечатлило его.

Да, Вашингтон все еще поставляет оружие в Киев, делится разведданными, ВСУ используют Starlink. Но те, от кого зависит мир — разговаривают и это уже дает надежду.

«У нас был отличный разговор, который длился два часа. Мы разговаривали о большом количестве вещей, которые приближают нас к миру. Путин сказал: „Ты мой друг, и я не хочу видеть в тебе врага“. У меня отличные отношения с Путиным», — сказал президент США Дональд Трамп.

Этой тональности боятся и в Брюсселе, и Киеве. Сторонники войны до последнего украинца — готовы срывать любые договоренности.

Зеленский не скупится на эпитеты и образы. Хотя когда-то мы подобную риторику уже слышали.

И если с последним утверждением некоторые партнеры Киева сегодня поспорили бы, то про компот все уже все поняли.

«Обе стороны — Россия и США — рассматривают Украину как препятствие для их сотрудничества. Поэтому на самом деле Киев не за столом переговоров, а в меню. Трампу нравится Путин, и не нравится Зеленский», — прокомментировал профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.

В Белом доме предпочитают вести диалог с Россией не только потому, что она сильнее и побеждает на поле боя. Киев вместе с партнерами по ЕС сам подорвал к себе доверие, нарушив договоренности в Минске и Стамбуле.

«Что нам нужно: полноценные и очень серьезные соглашения с четкими гарантиями, которые будут встроены в общеевропейскую систему безопасности», — отметил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

И США предлагают гарантии, в некотором роде иезуитские. Украинские недра Штаты получают бесплатно — ну почти, в счет долга за все предыдущие поставки оружия. И уже тянут руки к энергетике всей Украины.

«Трамп также обсудил вопросы электроснабжения Украины, атомных электростанций. Он сказал, что США могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций. Американская собственность на эти станции будет лучшей защитой для инфраструктуры», — выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

У Украины всего три действующих АЭС: под Николаевом, Хмельницким и Ровно, плюс, законсервированная Чернобыльская. Американцы уже пытались зайти на это поле — еще при Ющенко. Топливо компании Westinghouse тогда не подошло для нормальной работы реактора — произошел сбой, что чуть не привел к катастрофе.

«Конечно, у нас в Соединенных Штатах есть огромный технический опыт для управления этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны какие-то войска на земле», — рассказал министр энергетики США Крис Райт.

Не нужно и НАТО. Чтобы там не обещали когда-то о членстве Украине. Трамп, четко дал понять: ноги Киева в альянсе уже не будет.

Что там еще в меню? Торговля и выходы к морю. Вашингтон намерен контролировать портовую инфраструктуру Украины.

«США нужны перевозки по Черному морю, чтобы свободно проводить суда через Босфор, торговать с ЕС и Россией», — сказал экономист Айк Хамер.

Не только Киев, но и лидеры ЕС отчаянно продолжают сопротивляться возможному миру. Политикам надо списывать на войну, неудачи и провалы внутри своих стран оружейникам надо зарабатывать.

Британский принц Уильям даже военную форму надел. На базе НАТО в Эстонии, у самых российских границ, он катается на «Челленджере». Танки, к слову, не новые. Почти все, поставленные на Украину, уже сожгли.

А премьер-министр Кир Стармер катается на подводной лодке, с ядерным оружием контр-адмирал Перри вообще грозит ядерным ударом России. Говорит, одна единственная такая лодка может испепелить 40 российских городов, но забывает, что ответный удар может испепелить всю Британию. У них чуть больше 200 боеголовок. У России четыре с половиной тысячи.

На военной базе уже французских ВВС о милитариции Европы снова твердит Эммануэль Макрон.

«Именно с этой базы самолеты Мираж были поставлены на Украину. Именно здесь мы даем украинским пилотам защищать свою страну», — уточнил президент Франции Эммануэль Макрон.

Шоу должно продолжаться, отсюда весь этот пафос британца, напор француза. Но Зеленский переигрывает обоих партнеров.

Говорить можно много — глава Еврокомиссии обещала найти 800 миллиардов на перевооружение Европы и Украины. Но где взять такие деньги, когда в ЕС финансовый кризис. Поэтому первый транш решили снизить сначала до 40, а потом и вовсе до пяти с небольшим миллиардов.

В Венгрии и Словакии напоминают: у власти уже не Байден, пора бы думать о последствиях этих обещаний.

«Будет очень опасно для ЕС, если Европа останется единственной, кто хочет войны», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Впрочем, в европейском истеблишменте даже те, кто едут по старым рельсам, оглядываются на Трампа.

А он говорит об экономическом сотрудничестве с Россией и восстановлении «Северных потоков» — это после их подрыва экономика ЕС стала погружаться на дно.

«Европа тратит больше на закупки российских нефти и газа, чем на всю помощь Украине вместе взятую», — прокомментировал президент США Дональд Трамп.

И это ведь правда. Только в прошлом году Европа закупила российской нефти на 22 миллиарда евро, газа — еще почти на два. Нашими главными импортерами в ЕС стали: Франция, Бельгия и Испания.

Если оставить в стороне все громкие слова о санкциях, что с реальными цифрами? Они весьма любопытны. 40% всего сжиженного газа, который Россия поставляет в Европу, идут именно в Испанию. Политика политикой, а вопросы выживания всегда на первом месте.

И чтобы там ни говорили в Брюсселе об отказе от российских энергоносителей, поставки нашего газа в ЕС только за год выросли на четыре процента. Наконец-то начиная понимать, что происходит с Украиной, даже европарламентарии не хотят оказаться в американском меню.