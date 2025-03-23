«Геноцид белого населения»: Маск высказался о политике в ЮАР
Фото: Jose Luis Magana/AP/TASS
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Предприниматель упомянул закон страны, направленный против определенной части населения.
Глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск полагает, что от крупной политической партии Южно-Африканской Республики поступают призывы к геноциду белого населения страны.
«Мало кто знает, что в ЮАР есть крупная политическая партия, которая активно выступает за геноцид белых», — отметил бизнесмен в социальной сети.
К тому же, по словам американского предпринимателя, власти ЮАР уже приняли закон, по которому разрешается изымать имущество у белых людей по усмотрению правительства и не оплачивать данные действия.
По мнению Маска, система спутниковой связи Starlink не может получить лицензию для работы на территории ЮАР, так как он сам «не темнокожий», что противоречит приоритетам государства.
В январе текущего года президент ЮАР Сирил Рамафоса утвердил законопроект, исходя из которого власти могут при определенных обстоятельствах гарантировать «нулевую компенсацию» взамен земельному имуществу при его экспроприации по решению государства в интересах общества. На это Маск задал вопрос главе ЮАР о действующих там «расистских законах» в отношении земельной собственности.
Ранее 5-tv.ru писал, как Илон Маск ввел моду на «небрежную» политику.