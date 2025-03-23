«Проявить гибкость»: в ХАМАС готовы рассмотреть прекращение огня в секторе Газа

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

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Представители движения стремятся к полной приостановке боевых действий.

Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность «проявить гибкость» в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и выводе войск Израиля из региона. Об этом заявили представители движения в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре.

«Члены делегации ХАМАС подчеркнули, что считают необходимым, чтобы Израиль соблюдал соглашение о прекращении огня, а также заявили, что движение придерживается сделки и готово проявить всю необходимую гибкость ради заключения соглашения о всеобъемлющей приостановке боевых действий в секторе Газа, обмене заложников и выводе израильских военных из анклава», — написали они позднее в своем Telegram-канале.

На встрече делегацию ХАМАС возглавил лидер переговорной группы организации Халиль аль-Хейя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более восьми человек за сутки погибли в результате атак Израиля по Газе. ЦАХАЛ подорвал перемирие в городе. Еще шесть мирных жителей погибли в районе коридора Нетзарим в ходе атак БПЛА.