В Стамбуле для разгона протестующих полиция повторно применила слезоточивый газ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nazim Serhat Firat; 5-tv.ru

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Большинство вышедших на улицы города — студенты.

Во время акции протеста в районе Сарачхане Стамбула, сотрудники полиции во второй раз применили перцовый газ, а также в ход пошли резиновые пули. Такие усиленные меры органы правопорядка направили против тех, кто собирался продолжить шествие от Боздаган-Кемера до Таксима. Участники массового протеста выступили против задержания мэра города Экрема Имамоглу.

По имеющимся данным, полицией Турции было задержано более 340 вышедших на улицы города жителей.

Глава Стамбула Экрем Имамоглу, а также около 100 должностных лиц были задержаны 19 марта в ходе антикоррупционной операции. По местожительству мэра представители полиции осуществили обыск. Политику вменяют коррупционные действия и сотрудничество с Рабочей партией Курдистана, которая считается террористической в Турции.

Среди людей, вставших на сторону главы города, в большинстве оказались студенты Стамбульского университета, аннулировавшего диплом арестованного. В результате такого шага от учебного учреждения Имамоглу утратил возможность баллотироваться на пост главы государства на выборах 2027 года.

При этом сам Экрем Имамоглу отвергает обвинения, поступающие в его адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Турции прошли протесты и «кастрюльный бунт» на фоне задержания мэра Стамбула.