Метеозависимым приготовиться: россиян предупредили о магнитной буре и скачках давления 23 марта

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Как уменьшить негативное воздействие солнечных вспышек на свое самочувствие?

Первый месяц весны в 2025 году ознаменовался неожиданными космическими явлениями — Солнце вновь напомнило о своей силе. На 23 марта прогнозируются сильные магнитные бури. В агентстве URA.RU рассказали о том, что происходит на Солнце и как это может повлиять на Землю.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, индекс активности вспышек на Солнце в начале марта достиг пяти баллов, что соответствует «оранжевому» уровню угрозы. За последние дни там произошло семь вспышек: одна средней силы (класс М) и шесть слабых (класс С).

Такие вспышки обычно сопровождаются выбросами корональной массы, которые, достигая Земли, вызывают геомагнитные бури. Несмотря на свою красоту, проявляющуюся в виде ярких полярных сияний, эти явления могут оказать влияние на тех, кто чувствителен к магнитным возмущениям.

Магнитная буря 23 марта: что ожидать?

Магнитосфера Земли 23 марта 2025 года окажется в состоянии повышенной возмущенности. Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 29%, что говорит об умеренном уровне активности. Для сравнения, спокойная обстановка ожидается с вероятностью 39%, а слабые возмущения — 35%. Важно отметить, что на этот день уровень геомагнитной активности составит 3,5 балла по шкале Kp-индекса, что немного выше среднего уровня (обычно 2-3 балла).

Несмотря на это, буря останется в рамках «зеленого» уровня, что означает отсутствие критических последствий. Тем не менее, для метеочувствительных людей возможны неприятные симптомы, такие как головные боли, скачки давления, бессонница и снижение концентрации. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит быть особенно осторожными в этот период.

Магнитная буря 23 марта также совпадет с резким скачком атмосферного давления. По данным Гидрометцентра России, в Москве в этот день ожидается давление в 763 мм ртутного столба — на 17-19 единиц выше нормы. В Санкт-Петербурге давление будет несколько ниже (755 мм), но также превысит средние значения.

Такие резкие изменения давления усиливают влияние геомагнитных возмущений на организм. Даже здоровые люди могут ощущать слабость, головокружение и сонливость. Людям, страдающим гипертонией и мигренями, в этот день придется внимательно следить за своим состоянием.

Что делать в период геомагнитной активности?

Чтобы минимизировать негативное воздействие магнитных бурь и перепадов давления, важно следить за своим состоянием и адаптировать привычный режим. Метеозависимым людям рекомендуется избегать физических нагрузок и по возможности снизить уровень стресса. Также стоит позаботиться о полноценном отдыхе и сне.

Даже если вы не ощущаете сильной зависимости от изменения магнитного поля, геомагнитные бури могут незаметно повлиять на ваше самочувствие. В такие периоды нередки усталость, раздражительность и скачки давления. Чтобы минимизировать влияние этих природных явлений на здоровье, можно предпринять несколько простых шагов.

В дни магнитных бурь — и даже за несколько дней до них — особенно важно следить за состоянием артериального давления. Измеряйте его дважды в день: утром и вечером. Если давление поднимется выше нормы, не откладывайте прием препаратов, назначенных врачом.

Даже если вы не страдаете гипертонией, стоит держать под рукой тонометр, так как колебания давления могут происходить внезапно. Кроме того, постарайтесь исключить кофе и алкоголь: они дополнительно нагружают сосудистую систему и могут усугубить проблемы с давлением.

За несколько дней до ожидаемой магнитной бури уменьшите физические нагрузки. Лучше замените интенсивные тренировки на спокойные прогулки. Ложитесь спать на час раньше — недосыпание только усилит реакцию организма на изменения в магнитном поле. Избегайте стрессов и нервозных ситуаций, даже если вам кажется, что вы в порядке. Организм все равно расходует силы на адаптацию к изменениям, и лучше помочь ему справиться с этим с минимальными потерями.

Питание во время магнитных бурь также имеет огромное значение. Попробуйте добавить в свой рацион продукты, поддерживающие работу сосудов и нервной системы:

Магний (гречка, бананы, миндаль, шпинат) — помогает снять спазмы сосудов;

Калий (курага, картофель в мундире, авокадо) — стабилизирует сердечный ритм;

Омега-3 (жирная рыба, льняное масло) — улучшает работу мозга.

При этом исключите жирную и жареную пищу, так как она сгущает кровь, а также сладости и фастфуд, которые вызывают резкие колебания уровня сахара в крови и могут усилить раздражительность.

Во время магнитных бурь важно избегать обезвоживания, которое может усугубить головные боли и общую слабость. Постарайтесь пить 1,5–2 литра чистой воды в день. Дополнительно полезны травяные чаи, такие как мята или ромашка, а также вода с лимоном — они помогут снизить вязкость крови и улучшить циркуляцию. Избегайте энергетиков и сладких газировок, так как они могут дать ложный заряд энергии, после которого наступит резкий спад сил.

Геомагнитные возмущения также могут нарушать выработку гормонов, таких как мелатонин (гормон сна) и серотонин (гормон настроения). Это может привести к бессоннице, тревоге и ухудшению настроения. Чтобы избежать этих проблем:

Пейте успокоительные чаи, например, с мелиссой или пустырником;

Примите расслабляющую ванну с морской солью перед сном;

Используйте ароматерапию с маслами лаванды, бергамота или иланг-иланга — они снижают уровень стресса и помогают расслабиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда ждать магнитные бури в марте.