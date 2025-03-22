Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

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Ему было 96 лет.

Умер российский фотохудожник Валентин Самарин в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба музея истории фотографии в Санкт-Петербурге.

«Спасибо, мастер, что были с нами», — добавлено в публикации музея.

Самарин стал важной фигурой в мире фотографии еще в советские годы. Он участвовал в первой в Ленинграде выставке андерграундной фотографии «Под парашютом», открывшейся в 1974 году, что стало значимым событием для тех лет.

В 1981 году он покинул СССР, получив статус политического беженца, и поселился во Франции.

В эмиграции Самарин продолжал свою творческую деятельность, организовав более 90 выставок в таких городах, как Париж, Кельн, Мюнхен, Амстердам и Брюссель.

Его работы оказали глубокое влияние на современную фотографию, и он останется в истории как один из самых значимых представителей своего поколения.

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