Папа Римский Франциск выпишется из больницы 23 марта

Фото: Alessandra Tarantino/AP/TASS

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Понтифик перенес тяжелую двустороннюю пневмонию.

Папа Римский Франциск выпишется из больницы в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщили его врачи на специальном брифинге для прессы.

По информации пресс-службы Ватикана, в тот же день, в полдень, понтифик выйдет на улицу и благословит верующих, собравшихся у больницы.

Это будет его первое публичное появление с момента госпитализации 14 февраля, когда у Папы Римского была диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Папа Римский Франциск впервые за три недели после госпитализации вышел на связь с верующими через аудиосообщение. Его послание транслировалось на площади Святого Петра, где он выразил благодарность всем, кто переживал за его здоровье и оказывал поддержку.

Однако слушатели заметили, что его голос был ослаблен, и слова давались ему с трудом, временами срываясь. В завершение обращения Папа благословил своих последователей и призвал Господа и Пресвятую Деву Марию даровать защиту всем, кто его слушал.