Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Данный шаг предпринят в целях безопасности.

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани, идет работа по обеспечению безопасности полетов. Об этом сообщили в в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 18:36 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — заявили в ведомстве.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ранее 19 марта были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявшим рейс Новосибирск — Братск. Как сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирского ведомственного управления, предварительно, около 7 часов местного времени самолет Embraer 170 в связи с возникшей технической неисправностью вернулся в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) имени Покрышкина.

Отмечается, что посадка была выполнена в штатном режиме. На борту находились четыре члена экипажа и 74 пассажира. Судно временно отстранено от эксплуатации, специалисты устанавливают причины авиационного события.