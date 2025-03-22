Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

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Есть пострадавшие.

Автобус с российскими туристами перевернулся на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает РИА Новости генконсул России в городе Пхукет Егор Иванов.

Всего в транспорте находилось 35 человек, четыре из которых получили легкие травмы.

«В автобусе, попавшем в ДТП, находились 35 российских туристов. Четверо из них получили легкие травмы и были доставлены в больницу для обследования. На настоящий момент все они уже выписаны из больницы», — заявил Иванов.

Аварии произошла на повороте шоссе в районе между пляжами Камала и Патонг.

Предполагается, что у автобуса перед поворотом могли отказать тормоза, и в итоге водитель на большой скорости не вписался в поворот, и автобус перевернулся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Стамбуле. В ходе протестов было ранено шесть сотрудников правоохранительных органов. Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал, что в ходе протестов в Стамбуле шесть полицейских получили ранения. Митинги проводятся в знак поддержки арестованного мэра города Экрема Имамоглу.