Слухи набирают обороты: появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com/ I-Images

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Пара заключила брак в 2018 году.

Колумнистка The Guardian Марина Хайд заявила, что принц Гарри и Меган Маркл могут быть на пороге развода. На это указывает продолжающееся сотрудничество членов британской королевской семьи с Netflix. Об этом сообщило издание Daily Beast.

В своем подкасте «The Rest is Entertainment» Хайд заметила, что видеосервис продолжает работать с парой, даже несмотря на низкий успех кулинарного шоу Меган Маркл, которое не оправдало ожиданий ни по критике, ни по зрительскому интересу. Несмотря на это, Netflix все же готовит второй сезон.

По мнению Хайд, причина такого упорства кроется в том, что Netflix ожидает от Гарри и Меган сенсационного интервью о разводе, которое наверняка станет настоящим хитом.

Колумнистка уверена, что вокруг пары уже кружат различные силы, готовые извлечь выгоду из возможного расставания.

«В реальности масса людей крутится возле них в ожидании развода», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл в очередной раз не удалось зарегистрировать свой бренд.