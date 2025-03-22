«Много пикантных моментов»: внучка Максимовой об участии Прокловой в закрытых мероприятиях
Елена Проклова в советские годы принимала участие в закрытых мероприятиях
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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По словам женщины, там творились вещи похлеще, чем на нашумевшей «голой вечеринке».
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в советские годы принимала участие в закрытых мероприятиях, которые не сравнятся даже со скандальной «голой вечеринкой». Об этом внучка актрисы Раисы Максимовой Елена Гриневич поведала журналистам в эфире одного популярного ток-шоу.
«Мне бабушка рассказывала, что они с Еленой Прокловой устраивали вечеринки, похлеще тех, что сейчас у всех на устах. Они были закрытые. Там присутствовали люди из театра и вип-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов. Отрывались они по полной», — заявила наследница Максимовой.
Проклова незамедлительно ответила на появившиеся слухи, заявив, что на закрытые вечеринки в молодости она действительно ходила, однако на них не было никаких непотребств, а лишь общение с интересными людьми вдали от любопытных глаз.
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