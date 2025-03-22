«Ее любила вся страна»: Георгий Штиль рассказал, какой была Лариса Голубкина

Фото, видео: Бобылев Сергей/ТАСС; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Звезды фильма «Гусарская баллада» не стало утром 22 марта.

Народный артист РФ Георгий Штиль высказался о смерти своей коллеги Ларисы Голубкиной, отметив, что ее любила вся страна. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Хорошая артистка. Ее любила вся страна», — прокомментировал он.

Штиль отметил, что роль Голубкиной в фильме «Гусарская баллада» 1962 года является прорывной для того времени. Актриса сыграла мужчину, хотя обычно в кино бывает наоборот. Это был очень необычный эксперимент, и именно эта кинокомедия принесла Ларисе Голубкиной широкую известность в СССР.

Свой 85-летний юбилей актриса отметила совсем недавно — 9 марта. В январе в СМИ появлялись сообщения о том, что Голубкиной понадобилась помощь врачей на фоне ухудшения состояния.

Самым ярким событием в личной жизни артистки был брак с коллегой Андреем Мироновым — она стала его второй и последней женой. Оставшись вдовой после 14 лет брака, который оборвала смерть актера в 1987 году, она все равно оставалась ему верной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Немоляева горько переживает смерть Голубкиной.