«Уникальное видео»: кадры с одного из последних спектаклей Ларисы Голубкиной

Садальский опубликовал видео с одного из последних спектаклей Голубкиной

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Instagram*/stas.sadalskiy; 5-tv.ru

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Актриса ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Одно из последних видео с участием народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной было опубликовано 10 марта на странице актера Станислава Садальского в социальных сетях.

На кадрах видно, что буквально недавно актриса выступала на сцене Центрального академического театра Российской Армии, радовала публику своим талантом и умением импровизировать.

«Это уникальное видео. Потом позвонил (телеведущему Андрею) Малахову и говорю: срочно беги в театр, снимай Ларису, а то не успеешь. Успел! И это был последний спектакль», — написал Садальский.

Комментируя выступление Голубкиной, артист также отметил «магию» данного видео.

«Есть особая магия в этом видео, когда актриса и зритель глаза в глаза, когда артисту нельзя спрятаться за гримом, костюмом или реквизитом», — написал он.

К сожалению, это было одно из последних выступлений великой артистки. Ранее в этот день стало известно, что Лариса Голубкина ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Актрисы не стало через две недели после собственного 85-летия, с которым ее поздравляли президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Немоляева горько переживает смерть Голубкиной.

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