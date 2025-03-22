Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина
новость
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Актрисе было 85 лет.
Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга», — написал он в своем Telegram-канале.
Малахов отметил, что Голубкина была великолепной актрисой. Известно также, что последние годы жизни она боролась с раком.
Свой 85-летний юбилей актриса отметила 9 марта. В январе в СМИ появлялись сообщения о том, что актрисе понадобилась помощь врачей на фоне ухудшения состояния.
Голубкина родилась Москве. В кино женщина дебютировала в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Роль Шурочки Азаровой принесла ей известность у советского зрителя.
Самым ярким событием в личной жизни артистки был брак с коллегой Андреем Мироновым — она стала его второй и последней женой. Оставшись вдовой после 14 лет брака, который оборвала смерть актера в 1987 году, она все равно оставалась ему верной.
Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин поздравил актрису Лариса Голубкину с юбилеем.