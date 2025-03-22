Фортуна на вашей стороне: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака среди женщин

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Кому посчастливилось больше остальных?

Самыми удачливыми знаками зодиака среди женщин являются Стрелец, Лев и Весы, сообщает mail.ru.

Данная подборка основана на статистических данных и анализе влияния планет.

Женщины-Стрельцы отличаются особым оптимизмом и заражают позитивом окружающих. Данный знак не боится идти на риск и всегда готов к переменам. Именно поэтому Стрельцам во всем сопутствует удача.

Дамы-Львы находятся под покровительством Солнца, поэтому очень харизматичны. Кроме того, они отличаются хорошим чувством юмора, широким кругозором и уверенностью в себе — это делает их невероятно притягательными. Этот знак зодиака не боится рисковать — именно это помогает Львицам в поиске нестандартных решений даже в самых безнадежных ситуациях.

Представительницы Весов наделены отличной интуицией и пониманием человеческой сущности. Эта особенность помогает данному знаку как в любви, так и в карьере. При принятии решений представительницы Весов все тщательно обдумывают — это помогает сделать правильный выбор. Кроме того, их часто называют «гуру социальных отношений», поскольку они могут договориться с кем угодно.

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