«Было предложение»: Кологривый решил покорить Голливуд вслед за Борисовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актер также рассказал о своих впечатлениях от нашумевшего фильма «Анора».

Актер Никита Кологривый заявил о желании покорить Голливуд, обсуждая успех артистов Юры Борисова и Марка Эйдельштейна за рубежом.

В эфире одного из шоу он рассказал, что уже получал предложение от режиссеров из США.

«Было предложение из Америки. Я проходил кастинг, но до конца его не прошел», — признался он.

В ходе беседы Кологривый высоко оценил актерскую работу Юры Борисова, отметив, что еще до «оскоровской повестки» считал его талантливым артистом. Никита напомнил, что до «Аноры» Юра сыграл в большом количестве достойных проектов, среди которых сериалы «Бык», «Мир! Дружба! Жвачка!», фильм «Калашников» и многие другие.

Несмотря на это, по мнению Кологривого, Борисов заслуженно не получил «Оскар» и награду по праву отдали американскому актеру Кирану Калкину, поскольку тот проделал больше «физической и интеллектуальной» работы.

Кроме того, нашумевший фильм «Анора» не впечатлил Кологривого — он признался, что второй раз эту работу бы не пересмотрел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева замечена в компании Кологривого в Кремлевском дворце.