Был ликвидирован пулей в лоб: мужчина ворвался с бензопилой в дом престарелых

СВS Nеws: в США мужчина ворвался с бензопилой в дом престарелых

Фото: 5-tv.ru

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Перед нападением он принял большую дозу наркотиков.

В американском штате Иллинойс мужчина, находившийся под воздействием наркотиков, ворвался в дом престарелых с бензопилой. Об этом сообщает CBS News.

Согласно информации, инцидент произошел несколько месяцев назад. Житель США, обезумевший из-за опьянения запрещенными веществами, вломился в дом престарых и угрожал постояльцам.

Прибывшие на место полицейские попытались обезвредить преступника при помощи электрошокеров и даже уговаривали сдаться. Однако он проигнорировал удары и попытался зарубить правоохранителей. Тем пришлось ликвидировать злоумышленника, выстрелив ему в голову.

В ходе следственных мероприятий удалось установить, что полицейские не нарушили регламент и имели все основание, чтобы выстрелить в мужчину. Преступником оказался 41-летний Дэниел Эскалер, выяснилось, что перед нападением он принял большую дозу наркотиков.

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