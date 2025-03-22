Актриса Ана Иванова умерла в 51 год

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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У нее был рак легких.

Ушла из жизни парагвайская актриса кино и сериалов Ана Иванова. Об этом пишет портал El Nuevo Diario со ссылкой на национальный институт респираторных заболеваний Парагвая INERAM.

Эту информацию подтвердили в национальном фонде культуры и искусств страны. Причиной смерти Ивановой стал рак легких. Актрисе был 51 год.

Ана Иванова стала сниматься в кино с 1999 году, а наибольшую известность она получила в 2018 году после выхода драмы «Наследницы». В создании фильма участвовали Парагвай, Франция, Германия, Норвегия, Италия, Бразилия и Уругвай. Кроме того, «Наследницы» — первый парагвайский фильм, участвовавший в конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти самого известного перебежчика из СССР Олега Гордиевского. Он был завербован в 1970-х годах, еще не успев стать резидентом в Великобритании — это случилось в 1982 году. Спустя три года, в 1985, Гордиевского раскрыла и отозвали в Москву. Из столицы он сбежал с помощью MI-6. Они вернули его в Соединенное Королевство, где агент продолжил консультировать службы разведки Запада.