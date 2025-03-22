Голос страны: кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»

Фото: 5-tv.ru

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Мероприятие пройдет в сентябре 2025 года.

Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит заслуженный артист РФ, популярный автор и исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN). Об этом сообщает ТАСС.

«Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов)», — сказал собеседник агентства.

Прежде спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что страну на международном конкурсе представит артист, который входит в пятерку наиболее известных в РФ исполнителей.

К слову, 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выделении Министерству иностранных дел России 750 миллионов рублей для финансирования «Интервидения».

Мероприятие пройдет в сентябре 2025 года при поддержке Фонда «Традиции искусства». Выделенные средства пойдут на подготовку и проведение события, призванного укрепить культурные связи и популяризировать российскую музыку на мировой сцене.

О планах организовать конкурс стало известно еще летом прошлого года. Предполагается, что он должен стать ежегодным, так как идея представления аутентичной национальной песенной культуры вызвала большой интерес других стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров пообещал международный конкурс «Интервидение» без извращений.