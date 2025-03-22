«Бумеранги» уничтожают противника на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тип снаряда, который несут эти беспилотники, определяют сами операторы — в зависимости от поставленной задачи.

Операторы беспилотников «Бумеранг» группировки войск «Восток» активно уничтожают противника на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы боевых FPV-дронов «Бумеранг» 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» активно уничтожают противника, поддерживая наступление наших мотострелков в глубь обороны противника.

Тип снаряда, который несет дрон, определяют сами операторы — в зависимости от поставленной задачи. Для уничтожения танка, боевых бронированных машин, БМП и другой военной и специальной техники военнослужащие используют кумулятивный заряд. Он даже может активно применяться по блиндажу или укрепрайону.

FPV-дрон коптерного типа «Бумеранг» российской разработки — головная боль украинских боевиков, так как у дрона нет модуля связи со спутником, антидроновым ружьем его не сбить. Потеря видеосигнала тоже не остановит полёт дрона выполнит боевую задачу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.