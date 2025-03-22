«Русский человек такого не сделает»: 10-летний мальчик из Казачьей Локни о зверствах ВСУ

Мальчик из Казачьей Локни прожил с семьей под оккупацией ВСУ семь месяцев

Фото, видео: 5-tv.ru

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Школьник воровал патроны у боевиков и отдал российским бойцам.

Десятилетний мальчик из села Казачья Локня Суджанского района Сережа Щеглов вместе с родителями прожил семь месяцев под оккупацией боевиков ВСУ. В беседе с корреспондентом «Известий» Наталией Графчиковой он рассказали какие зверства творили украинские националисты.

«Брали, раскрывали дома, разбивали там все. <…> Русский человек никогда такого не сделает. Били все подряд. У моего друга была плойка, ее тоже забрали, телевизор, естественно, разбили», — сказал он.

Школьник и другие местные жили в таком положении семь месяцев. Все это время мальчик вел собственный блог. Он показал кадры, где в жилых домах было все перевернуто, любая техника уничтожалась, средства связи забирали, даже иногда уносили и бытовую технику.

По его словам, из-за обстрелов ВСУ пострадали не только дома, но и люди. Мальчику самому пришлось жить рядом с боевиками, а в десяти метрах от его дома стоял украинский танк.

Несмотря на это, Сережа признался, что в один из дней украл у ВСУ боекомплект. Он накидал патронов в мешок, закрыв сверху тушенкой, чтобы при проверке не увидели. А потом отдал это российским бойцам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как ВСУ расправлялись с мирными жителями в селе Мартыновка.