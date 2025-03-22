уиткофф передал путину сигнал от трампа о желании восстановить отношения

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

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Российский лидер ответил взаимностью.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что направил российскому лидеру Владимиру Путину сигнал от главы США Дональда Трампа о желании восстановить отношения. Об этом Уиткофф рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт (на Украине — Прим. ред.). Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США подчеркнул, что на этот сигнал Путин ответил взаимностью. Ввиду положительной динамике, с которой развиваются отношения между лидерами стран, Уиткофф настроен очень оптимистично. Он уверен, что сблизить стороны удастся. Круг вопросов, требующих обсуждения, был сужен.

«Из России поступают всевозможные хорошие, позитивные сообщения о том, что они готовы рассматривать все эти различные вещи», — добавил спецпосланник США.

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