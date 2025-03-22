Умер легендарный американский боксер Джордж Форман

Фото: www.globallookpress.com/SVEN SIMON

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Спортсмену было 76 лет.

Легендарный американский боксер Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила семья спортсмена. Причины смерти не разглашаются.

Впервые боксер привлек внимание общественности на летних Олимпийских играх в Мехико в 1968 году, где завоевал золотую медаль. В финале Форман нанес поражение советскому боксеру Йонасу Чепулису техническим нокаутом во втором раунде.

Джордж Форман был абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF. Его удостоили наград «Боксер года» и «Возвращение года». В истории бокса Форман — старейший чемпион мира. В 2003 году его ввели в Международный зал славы бокса.

Форман был не только выдающимся спортсменом, но и бизнесменом. Он производил грили, экологически безопасные чистящие средства, продукты личной гигиены и обувь для диабетиков. Кроме того, Джордж основал сеть ресторанов и написал более десяти книг.

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