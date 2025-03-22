«Правительству, армии и народу»: Ким Чен Ын пожелал России победы
Ким Чен Ын пожелал России победы и процветания на встрече с Сергеем Шойгу
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Лидер КНДР выразил поддержку нашей стране на встрече с Сергеем Шойгу.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу пожелал России победы и процветания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Сказав, что желает российскому народу победы, благополучия, счастья и удачи в будущем для него, Ким Чен Ын передал теплые пожелания уважаемому Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, а также российскому правительству, армии и народу», — сказано в сообщении.
Ким Чен Ын также заявил, что твердый выбор КНДР — это неизменная поддержка борьбы России за защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы. Опытный запуск был проведен главным управлением ракетостроения страны в присутствии главы государства Ким Чен Ына. Боевая скорость отклика «превосходна, а надежность всей системы вооружения очень высока».