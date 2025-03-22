«Подготовки не было»: Сергей Лавров рассказал о переговорах в Эр-Рияде

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Российская делегация отправилась туда спустя три дня после телефонного разговора Путина и Трампа.

Двусторонней подготовки к переговорам в Эр-Рияде не проводилось. Решение было принято в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Красной звезде».

«Затем в ходе телефонного разговора, по его предложению, договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через 3 дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая „команда“ готовилась: у нас в МИД, у них — в Госдепартаменте», — заявил глава МИД России.

Он также отметил позицию Трампа в отношении конфликтов. Американский лидер неоднократно заявлял, что главное — здравый смысл. Исходя из этого, больше нет резона вкладывать сотни миллиардов долларов в Украину, которая лишена широкой поддержки.



«Если Европа хочет этим заниматься, то здравый смысл Вашингтона диктует „отойти в сторону“. Да, США будут готовы помогать, заключать экономические соглашения, но оружия им дали достаточно. А тогда была идеологизированность. Гордыня сыграла немалую роль в трагических событиях, на которые „нарвался“ Запад», — рассказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.