Один человек погиб из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Из-за атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и четверо ранены

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Есть пострадавшие.

Один человек погиб, еще четверо были ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в селе Илек-Кошары Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб еще один наш боец подразделения «Орлан», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина скончался на месте от полученных ранений. Четверо его коллег были госпитализированы с минно-взрывными травмами и множественными слепыми осколочными ранениями, а также минно-взрывными травмами и контузиями.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области.