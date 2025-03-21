Резкие перепады: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Причина грядущих перемен — антициклон.

В Москве и Подмосковье в ближайшие три дня ожидаются резкие перепады температуры днем и ночью. Ночная температура воздуха — до -9, дневная — до +10. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

«Очень необычная погода в течение трех дней — в выходные и в понедельник — ожидается в Москве. Ее необычность заключается в том, что она будет, как говорится, на любой вкус. Те, кто любят такую прохладную погоду, отрицательную температуру, получат их ночью, а днем будет плюс», — сказал он.

В ночь на субботу в Москве ожидается температура воздуха в -3 или -4 градуса, а в Подмосковье -7. Днем в столице будет +6, в области — +9. Особенно яркий контраст между ночной и дневной погодой жители столицы ощутят в воскресенье: ночью в Москве и Подмосковье похолодает до -7 и -10 градусов, а днем температура воздуха может подняться до +9.

По словам Вильфанда, самый «впечатляющий» день — понедельник. Самая низкая температура ночью составит -6 в Москве и -9 в Подмосковье, а самая высокая днем — +10 и +12. Перепад на 15 градусов. Так происходит из-за влияния антициклона.

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