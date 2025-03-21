Над Белгородской областью уничтожено два украинских беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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БПЛА сбили в промежутке с 16.50 до 17.10 мск.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 21 марта с 16:50 до 17:10 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области было уничтожено два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«С 16.50 до 17.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в официальном заявлении.

Это уже не первая атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки — буквально несколько часов назад очередная волна БПЛА врага вызвала в регионе разрущения и гибель людей.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и двое пострадали в результате ударов украинских БПЛА по Белгородской области.