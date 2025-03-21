Мощный взрыв: более тысячи рейсов отменены из-за пожара в лондонском аэропорту Хитроу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Жихарева; 5-tv.ru

Сегодня воздушная гавань должна была принять больше 1300 рейсов и 291 тысячу пассажиров.

Тысячи жилых домов без света. И примерно столько же отмененных авиарейсов. В Лондоне коллапс международного масштаба. Все из-за пожара на электростанции, которая обслуживает аэропорт Хитроу. В причинах возгорания разбиралась корреспондент «Известий» Анна Жихарева.

Таким пустым Хитроу не был еще никогда. Пассажиропоток здесь в среднем — 230 тысяч человек в день, а самолеты взлетают и приземляются каждые 45 секунд. Но не сегодня. Аэропорт словно вымер. Пассажиров предупредили, что никаких рейсов не будет. По крайней мере, до субботы.

«Я звонил в Delta, и все линии заняты, они не отвечают. Я только что позвонил в American Express Travel, чтобы узнать, могут ли они помочь, и сейчас жду. Все линии заняты»;

«Мои жена и дети сейчас дома и ждут меня, но рейсов нет. И я не понимаю, во сколько следующий самолет».

Пятница, кстати, — самый загруженный день. Сегодня воздушная гавань должна была принять больше 1300 рейсов и 291 тысячу пассажиров. Однако этой ночью аэропорт оказался обесточен. Загорелась электроподстанция, снабжающая Хитроу. Сначала там произошел взрыв по неустановленным пока причинам, а потом вспыхнули 25 тысяч литров охлаждающей жидкости.

Кроме аэропорта авария оставила без света примерно 67 тысяч домов, но если там снабжение восстановили за несколько часов, переключив районы на другие источники питания, то с таким крупным объектом, как «Хитроу», сделать это быстро не получается.

Главный вопрос, который сейчас всех волнует, — кто возместит убытки?

«Думаю, что затраты сейчас будет трудно оценить, но они, безусловно, будут исчисляться миллионами фунтов, долларов, евро, в какой бы валюте вы их не подсчитывали. Кто в итоге понесет расходы, пока неизвестно, потому что это будет тяжелая дискуссия между аэропортом, авиакомпаниями, поставщиками электроэнергии и страховщиками», — отметил независимый консультант по воздушному транспорту Джон Стрикленд.

Сейчас на руинах подстанции «Хейс» работают подразделения столичной полиции по борьбе с терроризмом. Все дороги, ведущие в этот район, перекрыты. Судя по всему, власти подозревают, что объект уничтожен кем-то намеренно.