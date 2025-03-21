Александра «Балу» Балунова* из группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов

Фото: ВКонтакте/Александр "Балу" Балунов/balu_official

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Вместе с ним список пополнили режиссер Иван Вырыпаев* и уличный художник Станислав Комиссаров*.

Бывшего участника отечественной рок-группы «Король и Шут» Александра «Балу» Балунова* внесли в реестр иностранных агентов. Также список пополнили режиссер Иван Вырыпаев* и уличный художник Станислав Комиссаров*. Об этом сообщили в Министерстве юстиций Российской Федерации.

Александр Балунов с 2006 года проживает в Соединенных Штатах Америки и после начала специальной военной операции активно поддерживает украинскую сторону и распространяет антироссийские фейки. В декабре 2024 года она был оштрафован за дискредитацию российской армии. Балунов стал единственным участником группы «Король и Шут», выступившим против своей страны.

Иван Вырыпаев с 2014 года проживает в Польше, а в мае 2022 года он по собственному желанию отказался от российского гражданства в пользу польского. После начала СВО пригрозил сорока российским театрам, в которых шли пьесы по его сценариям, что всю выручку с них он будет направлять на поддержку ВСУ. Режиссер был заочно арестован Басманным районным судом города Москвы и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

Станислав Комиссаров также длительное время проживает за границей — с 2022 года он в своих соцсетях активно призывал россиян к участию в незаконных акциях, а также к отправке денег на нужды Украины.

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* — признаны в РФ иноагентами.

** — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму