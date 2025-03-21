Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

Основным вопросом встречи стало повышение эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан.

О профилактике правонарушений сегодня говорили на заседании Совета безопасности России. Встречу с постоянными участниками президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции.

«У нас с вами сегодня вопросы из сферы правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан. Докладчик — Владимир Александрович Колокольцев, Министр внутренних дел. Пожалуйста, прошу Вас», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Об этом свидетельствует документ, который появился на портале официального опубликования правовых актов.

Местное самоуправление, как отмечено в документе, — это «признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения» в пределах полномочий, предусмотренных законом.