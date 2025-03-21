Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Rekun; 5-tv.ru

После каждого обмена на Родину возвращаются те, кто пережил ад.

Как раз боевики запрещенных нацбатов издевались над российскими пленными в украинских тюрьмах. Киевские нацисты использовали самые жестокие методы — пытали током, огнем, болгаркой и натравливали собак. Все это снимали на телефон, чтобы отправить родственникам наших солдат. Об этом говорится в докладе Международного общественного трибунала. Многостраничный документ показали сегодня в Москве. Шокирующие факты — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Как относятся к российским военнопленным на Украине — уже ни для кого не секрет: пытки, истязания, унижения. После каждого обмена на Родину возвращаются те, кто пережил этот ад.

«Хотели отрезать мне ***. Завели болгарку, шлифмашинку. И порезали ногу», — говорит один из российских бойцов.

«Собак специально натаскивали, как это говорят, на «москалей», — признался военнослужащий ВС РФ с позывным «Мел».

Все зверства документирует Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов. Над сбором доказательств они работают уже 10 лет.

«Последний обмен пленными, более 170 человек. <…> Когда вот в эту секретную тюрьму его привезли. Там просто было написано по-английски „Гуантанамо“. И друг с другом, те, кто пытал, они обсуждали, что это место называется Багдад», — отмечает председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты, участник СВО Максим Григорьев.

Пленные рассказывают о добивании раненых и расстрелах уже сложивших оружие. Все помнят и библиотеку в Мариуполе, казни российских солдат под Киевом и расстрел сдающихся в плен в Макеевке.

После шума, который поднялся после этих публикаций, сейчас такие видео они не выкладывают, но снимать продолжают.

«Вытащил нож, разрезал штаны, спустили. Это на видео они все снимали», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Город.

По словам пленных, главное было — выжить в первые дни. Когда их держали на так называемых подвалах, в секретных тюрьмах.

«Палец мне отрезали три раза. Чем? Секатор, который на вертке лежит. Вырвали четыре зуба пассатижами, осколки остались. Электростул», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным Лихач.

Самые жестокие — боевики запрещенных «Айдара»*, «Азова»* и «Кракена»*. У них целый арсенал зверств, похлеще чем у гитлеровцев.

«У меня четыре пулевых, меня только так, чисто, можно сказать, символически избивали, но расстреливали с периодичностью каждый день. Также избивали, ломали кости битами, все остальное. Вырезали, одному парню крест вырезали немецкий на спине», — заявил военнослужащий ВС РФ с позывным Мел.

Западным журналистам и Красному Кресту Украина показывает образцовые лагеря для военнопленных. Это, например, лагерь «Запад-1» во Львовской области. А вот что там было на самом деле.

«Там все стены, фотографии, обвешаны Бандерой, Шухевичем. Когда двери открылись, он громко сказал: „Вы приехали к бандеровцам, теперь вы узнаете, что такое бандеровцы“. И все 19 месяцев», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным Краснодар.

Запад никак на нарушения Женевской конвенции не реагирует. Такая дипломатическая крыша над киевским режимом. И сейчас эту крышу пытаются пробить.

«У нас нет иллюзий и у нас нет ожидания, что сейчас все кардинально поменяется. Мы начали длительное, серьезное и скрупулезное направление работы по выстраиванию диалога с США. <…> У нас очень разнятся позиции, и, в частности, по украинскому конфликту тоже, поэтому, когда соучастника переубеждаешь в том, что он виновен в организации таких преступлений, то это длительный процесс», — пояснил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Вряд ли эти истязания в украинском плену получится остановить. Сейчас главное — показать Западу, кого они поддерживают. Всех военнопленных опрашивают следователи, устанавливают тех, кто над ними издевался. По итогу будет трибунал.

* Террористические организации, запрещены в РФ.