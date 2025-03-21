Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru

Перспективы соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре стали максимально туманными.

Сейчас Киев не в состоянии контролировать ВСУ. И при таком раскладе соблюдение соглашения о прекращении ударов по энергообъектам — тоже под вопросом. В 2022 году нацбаты проигнорировали указание президента Владимира Зеленского об остановке огня. Но, когда они оказались заблокированными на заводе Азовсталь в Мариуполе, больше двух тысяч человек вышли с поднятыми руками, у них не было выбора. При этом частям, которые сейчас находятся в огневой блокаде в Курской области, тоже не давали приказа сложить оружие.

И там, и там основная часть группировки — запрещенный и признанный террористическим в России, батальон «Азов»*. Это отъявленные националисты. Видимо, рассчитывают на эффект от проводимой реорганизации ВСУ.

Вскоре основатели «Азова» — Андрей Билецкий* и Денис Прокопенко*, признанные в России террористами и экстремистами, могут стать во главе армейских корпусов и вряд ли будут к кому-то прислушиваться.

Ведь они ведут себя подчеркнуто независимо — как в отношении политического руководства, так и командования ВСУ.

* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями