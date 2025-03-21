Умер экс-гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

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Ему было 57 лет.

В Санкт-Петербурге на 58-м году жизни скончался участник рок-групп S.P.O.R.T., Tequilajazzz и «Бондзинский» Олег Баранов. Соответствующее заявление сделали представители музыкального коллектива S.P.O.R.T. на странице в социальной сети.

«Ушел наш Олег… Безмерно скорбим», — сообщили они в публикации о трагедии.

На данный момент причина смерти гитариста неизвестна, как и дата прощания с ним.

Олег Баранов завоевал сердца поклонников в 1993 году, когда появился на сцене в составе коллектива S.P.O.R.T., с которым тогда исполнял хиты «Каникулы», «Рыбалка», «Миминошная» и «Бонд». Музыканты стали популярны благодаря необычной подаче текстов в виде философских монологов в речитативе.

Примерно в то же время Олег вступил в группу Tequilajazzz, специализировавшуюся на альтернативном роке и джаз-роке. С ее участниками он исполнял такие песни как «Звери» и «Зимнее солнце».

Олег Баранов также был продюсером для начинающих артистов и организатором региональных соревнований по музыкальной компьютерной игре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 54 года умер экс-хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса» Федор Малыхин.