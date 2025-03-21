Правительство выделило 750 миллионов рублей на музыкальный конкурс «Интервидение»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мероприятие пройдет в Москве и Московской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 20 марта 2025 года распоряжение о выделении Министерству иностранных дел России 750 миллионов рублей для финансирования Международного музыкального конкурса «Интервидение». Он пройдет в Москве и Подмосковье в 2025 году, будет организован при поддержке Фонда «Традиции искусства». Средства пойдут на подготовку и проведение события, призванного укрепить культурные связи и популяризировать российскую музыку на мировой сцене.

МИД России будет контролировать расходование бюджета и должен будет представить отчет о целевом использовании средств до 1 февраля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая участница группы «Тату» Елена Катина высказалась о международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По мнению певицы, аналог «Евровидения» в России — хорошая идея. Как известно, в европейском конкурсе Катина и ее коллега Юлия Волкова заняли третье место в 2003 году с песней «Не верь, не бойся, не проси».

Кроме того, Елена заявила, что согласится выступить на российском состязании, если поступит такое приглашение, но только в качестве члена жюри.