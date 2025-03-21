«Историческое событие»: хоккеист Ковальчук оценил идею матча между игроками РФ и США

Хоккеист Ковальчук: матч между РФ и США будет уникальным мероприятием

Фото, видео: 5-tv.ru

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Детали предстоящего соревнования еще обсуждаются.

Запланированный матч между российскими и американскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет частью мировой истории. Соответствующее заявление сделал олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук в беседе с 5-tv.ru.

«Дай бог, чтобы это произошло, классно, что два президента договорились. Теперь дело тех людей, кто будет это организовывать, это довести до конца. Это будет уникальное историческое событие», — поделился своим мнением спортсмен.

Известно, что встречи на льду американских и российских хоккеистов, выступающих в НХЛ и КХЛ, предложил организовать президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Лидер Белого дома инициативу поддержал.

На данный момент стороны договорились не прерывать диалог по всем обсужденным вопросам для дальнейшего анализа нюансов принятых решений.

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