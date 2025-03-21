«Люди реагируют на фамилию»: дочь Абдулова рассказала о страхах

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Наследнице легендарного актера в марте исполнилось 18 лет.

Единственная дочь актера Александра Абдулова Евгения переживает о предвзятом отношении из-за известного отца. Об этом девушка рассказала в интервью Woman.ru.

Евгении Абдуловой 21 марта исполнилось 18 лет. Она продолжила традицию своей семьи и поступила во ВГИК на режиссерский факультет, а также начала сниматься в кино. Однако, несмотря на амбиции, Евгения не удовлетворена результатами своей последней работы. В своем первом откровенном интервью девушка призналась, что до сих пор не может полностью оценить свои силы как творца.

«У меня давно не было практики и я сильно волновалась, а потом и вовсе плоховато себя переозвучила, что убило вообще все. Но при этом хочу отметить то, что режиссер очень сильно меня поддерживал, помогал и наставлял, это были уже мои личные зажимы. Я знаю, что могу лучше и работаю над этим», — рассказала Евгения.

В разговоре она также затронула тему своей звездной фамилии, которая, по ее словам, вовсе не является «пропуском» в киноиндустрию. Напротив, окружающие часто не видят в ней отдельной личности, а лишь пытаются соотнести ее с именем отца.

«Я очень боюсь предвзятости. Это последнее, чего я хочу», — призналась Абдулова.

Несмотря на все сложности, девушка настроена решительно. В планах у нее не только работать над новыми проектами, но и развиваться как личность, оторвавшись от тени знаменитого родителя.

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