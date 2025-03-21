На Филиппинах пропал без вести турист из России

Фото: www.globallookpress.com/Joseph C. Ceriales

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Вместе с россиянином на связь перестали выходить еще пять иностранцев.

Шесть туристов, включая одного российского, пропали без вести после того, как предприняли попытку подняться на вулкан Таланис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. Соответствующее заявление сделало Philippines News Agency.

«Поисковые операции привели к тропе, на которой были обнаружены следы, предположительно, принадлежащие иностранцам. Кроме того, мотоциклы, на которых они ехали к пункту въезда, все еще были припаркованы в том месте, где они спрыгнули», — поделился подробностями инцидента лейтенант полиции Стивен Полинар в беседе с представителями агентства.

По текущей информации, в группу путешественников вошли: канадец Терри, британец Александр Радвани, немцы Вольфганг, Олдвин Финк и Торстен Мартин Грошупп, а также россиянин Антон Чернов.

На данный момент спасательные отряды и волонтеры ищут пропавших. Были также задействованы дроны.

Полиция полагает, что утром в среду группа без снаряжения и пропитания решила отправиться в поход по популярному туристическому маршруту — к озерам-близнецам Балинсасаяо и Данао через гору Таланис высотой почти два метра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский турист погиб после нападения акулы на Филиппинах.