Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ночью украинские боевики ударили по объекту, расположенному в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области.

Ночью Киев преднамеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа», — говорится в сообщении ведомства.



Уточняется, что поврежденный объект энергетической инфраструктуры, через который до атаки осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа за день странам-потребителям из ЕС, с 7 августа прошлого года находился под контролем Киева. На протяжении нескольких месяцев ВСУ использовали объект как «безопасный» логистический пункт.

Минобороны РФ призывает рассматривать атаку на газоизмерительную станцию «Суджа», как провокацию, сделанную с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ходе российско-украинского конфликта. Владимир Путин эту инициативу поддержал и дал военным соответствующее распоряжение — российские силы ПВО вмиг сбили наши же семь ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры.

Российская сторона продолжает соблюдать мораторий на удары по объекты украинской энергетической инфраструктуры.