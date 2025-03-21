Центробанк РФ принял решение по уровню ключевой ставки
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Фото: © РИА Новости/Мария Девахина
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Текущее инфляционное давление снизилось, но все еще остается на высоком уровне.
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% в третий раз подряд. Об этом сообщается в официальном релизе Банка РФ.
Сообщается, что инфляционное давление удалось несколько снизить, но оно все еще остается на достаточно высоком уровне. Сберегательная активность граждан страны остается также высокой, а рост кредитования все еще сдержанный.
Инфляция за январь и февраль снизилась и составила в среднем 9,1% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, когда текущий рост цен составлял 12%. На 17 марта годовая инфляция составила 10,2%.
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